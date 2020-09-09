«Этого недостаточно». Реакция Роналду на 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду? опубликовал в Instagram видео, посвященное его юбилейному голу за национальную команду. В матче Лиги наций против Швеции форвард «Ювентуса» оформил дубль. Теперь на его счету 101 гол за сборную Португалии.

«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение! Когда мне говорят, что я могу достичь 100, я говорю, что этого недостаточно... 101 гол за Португалию», — написал Роналду.