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«Этого недостаточно». Реакция Роналду на 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

00:11
8 сентября. Криштиану Роналду. Фото Twitter
8 сентября. Криштиану Роналду. Фото Twitter

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду? опубликовал в Instagram видео, посвященное его юбилейному голу за национальную команду. В матче Лиги наций против Швеции форвард «Ювентуса» оформил дубль. Теперь на его счету 101 гол за сборную Португалии.

«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение! Когда мне говорят, что я могу достичь 100, я говорю, что этого недостаточно... 101 гол за Португалию», — написал Роналду.

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