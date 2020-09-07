Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о любимых футболистах сборной России.

«Мне неясно: Россия так после чемпионата мира прибавила, или с приходом моего друга Станислава Черчесова Интересно, что на это сам Станислав ответит», — сказал Хабиб в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я думаю, секрет успеха — командная обстановка. Энергетика, которая царит в раздевалке, — ключевая вещь. Черчесов является очень большим авторитетом. Во время конфликта Дзюбы и Соболева тренер сказал, что они должны решить свои проблемы, чтобы это не влияло на сборную.

Лидеры и любимые игроки сборной России? Оздоев, Миранчук. Дзюба, конечно. Он настоящий лидер. И молодежь прибавляет. И вот та конкуренция, которую позволяет Станислав Саламович, — залог успеха", — заявил российский боец.

Сборная России с двух побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) стартовала в групповом тунире Лиги наций.