Эспозито — о ничьей с Францией: «Это совсем не плохой результат»

Нападающий сборной Италии Себастьяно Эспозито прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче Лиги наций УЕФА.

«Если ты приезжаешь сюда и играешь вничью, это совсем не плохой результат. Я понимаю, что Италия с учетом нашей истории хочет играть на победу в каждом матче. Думаю, сегодня мы провели хорошую встречу. Мы можем играть еще лучше, но нам нужно время.

Франция с 7 очками занимает 1-е место в группе 1 Лиги А, а Италия идет на 3-й строчке — 4 очка.

В 4-м туре Франция сыграет с Бельгией, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 5 октября.