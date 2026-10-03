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Эспозито — о ничьей с Францией: «Это совсем не плохой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Себастьяно Эспозито (слева) перед матчем с Францией.
Фото Reuters

Нападающий сборной Италии Себастьяно Эспозито прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче Лиги наций УЕФА.

«Если ты приезжаешь сюда и играешь вничью, это совсем не плохой результат. Я понимаю, что Италия с учетом нашей истории хочет играть на победу в каждом матче. Думаю, сегодня мы провели хорошую встречу. Мы можем играть еще лучше, но нам нужно время.

Франция с 7 очками занимает 1-е место в группе 1 Лиги А, а Италия идет на 3-й строчке — 4 очка.

В 4-м туре Франция сыграет с Бельгией, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 5 октября.

Сандро Тонали и&nbsp;Адриен Рабьо.Зидан остался без победы над Италией в первом домашнем матче. Олисе забил шедевр, а Бастони наказал за привоз
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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