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10 октября, 23:56

Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

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Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.
Фото Reuters

Нападающий Эрлинг Холанн забил свой 34-й гол за сборную Норвегии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций против Словении (3:0).

В прошедшей встрече Холанн оформил дубль.

24-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории скандинавской национальной команды. Предыдущим рекордсменом был Йерген Юве, который забил свой 33-й гол за сборную Норвегии в 1934 году.

В следующем матче Лиги наций Норвегия сыграет на выезде с Австрией 13 октября.

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
3:0
Словения

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
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