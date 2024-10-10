Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Нападающий Эрлинг Холанн забил свой 34-й гол за сборную Норвегии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций против Словении (3:0).

В прошедшей встрече Холанн оформил дубль.

24-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории скандинавской национальной команды. Предыдущим рекордсменом был Йерген Юве, который забил свой 33-й гол за сборную Норвегии в 1934 году.

В следующем матче Лиги наций Норвегия сыграет на выезде с Австрией 13 октября.