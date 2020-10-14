Эриксен и Кьер проводят сотые матчи за сборную Дании. Таких игроков набралось уже 10

Защитник «Милана» Симон Кьер и хавбек «Интера» Кристиан Эриксен проводят сотые матчи за сборную Дании. Оба футболиста вышли в стартовом составе на матч Лиги наций против Англии.

Эриксен и Кьер стали девятым и десятым футболистом, сыгравшими не меньше 100 игр за национальную команду. Помимо них, этой отметки достигли Петер Шмайхель (129), Деннис Роммедаль (126), Йон Даль Томассон (112), Томас Хельвег (108), Микаэль Лаудруп (104), Мартин Йергенсен (102), Мортен Ольсен (102) и Томас Серенсен (101).

Примечательно, что Эриксен за первые 60 матчей в сборной забил 6 голов, а в следующих 39 — 27 голов.