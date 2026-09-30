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Гордон: «Могли забить Чехии больше — возможно, не хватило мастерства в завершающей стадии атак»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Гордон.
Фото Reuters

Вингер сборной Англии Энтони Гордон прокомментировал победу над Чехией (2:0) в матче Лиги наций УЕФА.

«Сыграли хорошо, у нас было явное преимущество. Пожалуй, могли забить больше — возможно, не хватило мастерства в завершающей стадии атак. Есть моменты, над которыми нужно поработать. Показалось, что мы действовали слишком пассивно, когда соперник остался в меньшинстве, и позволяли им слишком часто владеть мячом», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гордона.

Англия с 3 очками занимает второе место в группе А. Чехи располагаются на четвертой строчке — 0 очков.

В 3-м туре Лиги наций Чехия сыграет с Испанией, а Англия — с Хорватией. Оба матча состоятся 3 октября.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Энтони Гордон
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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