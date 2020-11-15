Энрике: Рамос пробивал бы и третий пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Серхио Рамос бил бы и третий пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией (2:2).

«Назначь судья третий пенальти, его пробивал бы Рамос, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Он исполняет все наши 11-метровые».

Защитник дважды не реализовал 11-метровый удар. В обоих случаях его удары взял вратарь швейцарцев Ян Зоммер.