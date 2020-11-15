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Энрике: Рамос пробивал бы и третий пенальти

07:51
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Серхио Рамос бил бы и третий пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией (2:2).

«Назначь судья третий пенальти, его пробивал бы Рамос, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Он исполняет все наши 11-метровые».

Защитник дважды не реализовал 11-метровый удар. В обоих случаях его удары взял вратарь швейцарцев Ян Зоммер.

Швейцария — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030087--switzerland-vs-spain/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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