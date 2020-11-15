Энрике: Рамос пробивал бы и третий пенальти
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Серхио Рамос бил бы и третий пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией (2:2).
«Назначь судья третий пенальти, его пробивал бы Рамос, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Он исполняет все наши 11-метровые».
Защитник дважды не реализовал 11-метровый удар. В обоих случаях его удары взял вратарь швейцарцев Ян Зоммер.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030087--switzerland-vs-spain/