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Сегодня, 00:57

Луис Энрике — о победе над Швейцарией: «Результат оправдывает все»

Энрике прокомментировал победу над Швейцарией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Швейцарией (1:0) в Лиге наций.

«Результат оправдывает все. Так устроен профессиональный футбол. Швейцария восемь лет не проигрывала дома в турнирной встрече, а точнее — 23 матча. Мы знали, как нам навязать сегодня свой футбол. У швейцарцев команда топ-класса, давайте вспомним прошлый ЕВРО и то, как она пробилась на чемпионат мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Испания набрала 5 очков и лидирует в группе 2 в Лиге наций, а Швейцария — последняя.

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034465--switzerland-vs-spain/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Луис Энрике
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