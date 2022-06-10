Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Швейцарией (1:0) в Лиге наций.

«Результат оправдывает все. Так устроен профессиональный футбол. Швейцария восемь лет не проигрывала дома в турнирной встрече, а точнее — 23 матча. Мы знали, как нам навязать сегодня свой футбол. У швейцарцев команда топ-класса, давайте вспомним прошлый ЕВРО и то, как она пробилась на чемпионат мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Испания набрала 5 очков и лидирует в группе 2 в Лиге наций, а Швейцария — последняя.

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.