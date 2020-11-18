Бывший нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович поделился мнением о сборной России перед матчем Лиги наций против Сербии. Игра пройдет 18 ноября в Белграде, начало — в 22.45 (мск).

— Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками — заявил «СЭ» Лазович. —Тренер с отличным менталитетом. Россия показала хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как они бились за страну — это впечатляет.

Посмотрите на нашу группу в Лиге наций — Россия идет первой. Если сегодня они победят, то завершат турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы. Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста. (Севастиан Терлецкий)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

Читайте интервью Лазовича в ближайшее время на сайте «СЭ»