«Его травма затягивается». Черчесов — о состоянии Головина
17:10
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин по-прежнему не восстановился от травмы.
— Мы на связи. Он начал тренироваться, но почувствовал дискомфорт. Мы неделю назад знали, что на этот сбор он не приедет. Лечение травмы у него затягивается, к сожалению. (Наталья Юрина)
В нынешнем сезоне лиги 1 Головин провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу.
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