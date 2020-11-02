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«Его травма затягивается». Черчесов — о состоянии Головина

17:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин по-прежнему не восстановился от травмы.

— Мы на связи. Он начал тренироваться, но почувствовал дискомфорт. Мы неделю назад знали, что на этот сбор он не приедет. Лечение травмы у него затягивается, к сожалению. (Наталья Юрина)

В нынешнем сезоне лиги 1 Головин провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу.

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