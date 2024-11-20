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Сегодня, 04:41

Джеко: «Ничья с Нидерландами может стать положительной основой для будущего сборной Боснии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Этот результат может стать положительной основой для предстоящего периода. Надо понимать, какой команде мы сегодня противостояли. После поражения в Германии было непросто, но сегодня мы играли друг за друга», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Нидерландская команда набрала 9 очков и заняла 2-е место в группе, выйдя в плей-офф Лиги наций. Боснийцы с 2 очками стали последними и вылетели в Лигу В.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Источник: Официальный сайт УЕФА
Эдин Джеко
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
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