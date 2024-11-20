Джеко: «Ничья с Нидерландами может стать положительной основой для будущего сборной Боснии»

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Этот результат может стать положительной основой для предстоящего периода. Надо понимать, какой команде мы сегодня противостояли. После поражения в Германии было непросто, но сегодня мы играли друг за друга», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Нидерландская команда набрала 9 очков и заняла 2-е место в группе, выйдя в плей-офф Лиги наций. Боснийцы с 2 очками стали последними и вылетели в Лигу В.