Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру национальной команды с Венгрией (3:2) в Лиге наций.

— Победа всегда приятна, поздравляю сборную России с успешным этапом — две победы, — начал Игнатьев. — В игре с Венгрией все складывалось очень удачно. Хорошо выглядели с точки зрения тактики. Наверное, у нас не лучшее физическое состояние, фон усталости накопился, тому есть особые предпосылки — чемпионат России с минимальным количеством дней для восстановления и маленькими микроциклами, а также матч с Сербией, где они выплеснули много энергии. Хорошо оборонялись и в тоже время очень эффективно убегали в атаку. Все голы которые забили, говорят об эффективности действий наших игроков при атаке. Соперник уже вторую игру имеет преимущество в контроле мяча. Но это ни в коей мере не говорит о нашей слабости, так мы выстраиваем свою игру в данной ситуации.

Две необязательные ошибки в обороне, привели к тому, что соперник забил два гола.

Понравился Шунин, а также Джикия, Оздоев, и очень продуктивно играет Зобнин. Эффективно играет Дзюба с точки зрения его функций. Если бы еще он забил, то вообще было бы здорово.

Дзюба — настоящий центровой, его выделяет именно умение играть в районе штрафной площади. Он умело читает голевые ситуации и в тоже время хорошо снабжает своих партнеров. Мощный, сильный и умеющий вести единоборства — это такое умение, которому научить невозможно. Исходя из разных временных моментов, его сложно сравнивать с футболистами советского периода. Со Стрельцовым невозможно, с Симоняном тоже никак нельзя сравнить. Это были разносторонние, умелые футболисты, которые делали в любой части поля все что требовала ситуации. Он игрок несколько иной направленности. Он типичный игрок штрафной площади. В советском футболе не помню, чтобы такие были. У Протасова хороши скоростные качества, хорошая дистанционная скорость. Ни на кого не похож.

Сегодня забивать стало сложнее. Например, Мальта и Фарерские острова уже далеко не те команды, что были в советское время. Но все те, кто сейчас в верху таблицы бомбардиров сборной забивали не только таким командам. Сегодня все научились играть в футбол, и забивать стало сложнее. (Антон Шабанов)