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«Дзюба — мощь». Реакция Лопыревой на победу сборной России над Сербией

10:23
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поделилась мнением о победе сборной России над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.

— Дзюба — мощь, — написала у себя в Twitter Лопырева. — Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счетом 3:1! Браво ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу!

Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет против Венгрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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