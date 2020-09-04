«Дзюба — мощь». Реакция Лопыревой на победу сборной России над Сербией
Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поделилась мнением о победе сборной России над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.
— Дзюба — мощь, — написала у себя в Twitter Лопырева. — Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счетом 3:1! Браво ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу!
Дзюба — мощь ???V— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) September 3, 2020
Лига наций ? возвращает большой международный футбол!??— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) September 3, 2020
Сборная России ?? начинает сезон с победы над братской командой Сербии ?? со счетом 3:1!Браво ребята!
Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу! ?
Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет против Венгрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.