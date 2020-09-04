Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева поделилась мнением о победе сборной России над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.

— Дзюба — мощь, — написала у себя в Twitter Лопырева. — Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счетом 3:1! Браво ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу!

Дзюба — мощь ???V — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) September 3, 2020

Лига наций ? возвращает большой международный футбол!??

Сборная России ?? начинает сезон с победы над братской командой Сербии ?? со счетом 3:1!Браво ребята!

Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу! ? — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) September 3, 2020

Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет против Венгрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.