Дзюба еще и баскетболист! Эффектный бросок капитана сборной России с центра площадки
15:38
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил видео своего эффектного баскетбольного броска. Форвард «Зенита» забросил мяч в корзину практически с центра площадки.
На данный момент Дзюба вместе с остальной сборной находится на базе в Новогорске, где команда готовится к матчу Лиги наций с Сербией.
Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.
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