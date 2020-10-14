Дзюба догнал Акинфеева и Широкова по матчам в качестве капитана сборной

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Венгрии. Для форварда эта игра стала 19-й в качестве капитана национальной команды. По этому показателю он догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.

В следующей игре с капитанской повязкой Дзюба догонит Алексея Смертина (20). Чаще них капитаном сборной России были только Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).

Дзюба проводит за сборную России 47-ю игру. Впервые повязку он надел в следующей игре после ЧМ-2018 — 7 сентября против Турции (2:1).