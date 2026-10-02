Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

Петрович: «Сербия рассчитывала на другой результат в матче с Германией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джордже Петрович (слева) в воротах сборной Сербии.
Фото AFP

Вратарь сборной Сербии Джордже Петрович прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче Лиги наций.

«Мы рассчитывали на другой результат. Мы играли против очень сильной команды с отличными игроками. Тяжело играть против соперника, который использует низкий блок, но, думаю, нам стоило больше верить в себя», — приводит официальный сайт УЕФА слова Петровича.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.

Том Бишоф после гола.У Клоппа первая победа в сборной, Нидерланды и Австрия показали характер, а Норвегию погубили ошибки
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Сербии по футболу
Читайте также
Россия — Намибия: основная информация о товарищеском матче
Гений, президент, филантроп. За что любят и критикуют Джорджа Веа
За Криштиану в аэропорт бросился президент, тренер собирается просить прощения, но звезда улетела. Что произошло после отъезда Роналду из сборной
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Леау: «Криштиану — мой кумир с детства»

Паунович — о поражении от Германии: «Понимали, куда едем, и знали, что матч будет трудным»
Новости
RSS RSS
Все новости