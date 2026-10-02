Петрович: «Сербия рассчитывала на другой результат в матче с Германией»

Вратарь сборной Сербии Джордже Петрович прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче Лиги наций.

«Мы рассчитывали на другой результат. Мы играли против очень сильной команды с отличными игроками. Тяжело играть против соперника, который использует низкий блок, но, думаю, нам стоило больше верить в себя», — приводит официальный сайт УЕФА слова Петровича.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.