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Хавбек сборной Шотландии Макгинн — о Португалии: «Проиграли команде с игроками мирового класса»

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в матче Лиги наций.

«Тяжело проигрывать, но мы сыграли превосходно. Мы столкнулись с командой, в которой были игроки мирового класса, много владеющие мячом, и мы постарались усложнить им задачу. Мы сделали игру очень жесткой», — приводит пресс-служба УЕФА слова хавбека.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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