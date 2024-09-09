Хавбек сборной Шотландии Макгинн — о Португалии: «Проиграли команде с игроками мирового класса»

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в матче Лиги наций.

«Тяжело проигрывать, но мы сыграли превосходно. Мы столкнулись с командой, в которой были игроки мирового класса, много владеющие мячом, и мы постарались усложнить им задачу. Мы сделали игру очень жесткой», — приводит пресс-служба УЕФА слова хавбека.