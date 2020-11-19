Джикия извинился за крупное поражение сборной России от Сербии
02:07
Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия после разгромного поражения от Сербии в Лиге наций отметил, что ответственность за результат лежит на игроках.
— Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле, — приводит пресс-служба сборной слова Джикии. — Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор.
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