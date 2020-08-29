Игроки «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев прибыли в расположние сборной России. Игроки присоединились к команде на сборах в Новогорске после победы над «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).

Ранее в сборную приехал защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.