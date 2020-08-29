Джикия и Бакаев прибыли в Новогорск. В расположении сборной России — пять игроков
22:40
Игроки «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев прибыли в расположние сборной России. Игроки присоединились к команде на сборах в Новогорске после победы над «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).
Ранее в сборную приехал защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.
Какие люди! Пополнение в составе ? pic.twitter.com/en0otBgHi8— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
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