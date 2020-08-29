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Джикия и Бакаев прибыли в Новогорск. В расположении сборной России — пять игроков

22:40
Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев. Фото сборная России
Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев. Фото сборная России

Игроки «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев прибыли в расположние сборной России. Игроки присоединились к команде на сборах в Новогорске после победы над «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).

Ранее в сборную приехал защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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