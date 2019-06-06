Джердан Шачири: "Швейцария выглядела лучше Португалии, но Роналду решил исход матча"

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири после поражения от Португалии в 1/2 финала Лиги наций (1:3) отметил, что его команда выглядела лучше. По его мнению, швейцарцам нужно провести работу над ошибками.

- Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча, - цитирует пресс-служба УЕФА ШАчири. - Это футбол. Порой ты показываешь хорошую игру и все равно проигрываешь. Мы должны провести работу над ошибками и сыграть лучше в следующем матче.

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