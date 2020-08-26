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«Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой». Соболев — о невызове в сборную

22:12
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России на ближайшие матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между 23-летним Соболевым и форвардом Артемом Дзюбой возникла неприязнь.

Александр Соболев не&nbsp;был вызван в&nbsp;сборную России из-за конфликта с&nbsp;Артемом Дзюбой.Сыграют Дзюба вместе с Соболевым? Рабинер — о невызове спартаковца в сборную

— Сборная? Расстроился, что не вызывали, — приводит «Чемпионат» слова Соболева. —  Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов.

«Соболев открыл эту тему с Дзюбой — ему и закрывать». Черчесов — о составе сборной

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4117505-sobolev-dumaju-skoro-poobschajus-s-cherchesovym-i-dzjuboj.html

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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