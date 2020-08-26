«Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой». Соболев — о невызове в сборную
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России на ближайшие матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между 23-летним Соболевым и форвардом Артемом Дзюбой возникла неприязнь.
— Сборная? Расстроился, что не вызывали, — приводит «Чемпионат» слова Соболева. — Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов.
«Соболев открыл эту тему с Дзюбой — ему и закрывать». Черчесов — о составе сборной
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4117505-sobolev-dumaju-skoro-poobschajus-s-cherchesovym-i-dzjuboj.html