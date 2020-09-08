Дубль Роналду принес Португалии победу над Швецией

В матче второго тура третьей группы дивизиона А Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швеции (2:0).

В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду. Форвард забил 100-й и 101-й мячи в матчах за сборную. Он также стал первым европейцем, который преодолел отметку в 100 голов за национальную команду. На 44-й минуте у шведов был удален Густав Свенссон.

Португалия набрала шесть очков и на данный момент лидирует в группе. У шведов ноль очков и третья позиция.

Лига наций А

Группа 3

2-й тур

Швеция — Порутгалия — 0:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 45+1 (0:1). Криштиану Роналду, 72 (0:2).

Швеция: Ольсен, Янссон, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Олссон, Кулушевски (Экдаль, 90), Берг, Исак (Куэйсон, 71).

Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 73), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 22), Криштиану Роналду (Жота, 81), Жоау Феликс.

Предупреждения: Свенссон, 14. Рафаэл Геррейру, 57. Жоау Феликс, 86.

Удаление: Свенссон, 44.

Судья: Маккели (Голландия).

8 сентября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».