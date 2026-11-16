Доннарумма после матча с Бельгией: «Сборная Италии встала на новый путь, и такие взлеты и падения могут случаться»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от сборной Бельгии (1:4) в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

«Мы встали на новый путь, и такие взлеты и падения могут случаться. Мы сыграли блестящий матч против Франции, но подошли к этой встрече немного уставшими. Никто не ожидал такой интересной серии в Лиге наций, где мы провели несколько отличных матчей, но Бельгия была лучше нас, и нам нужно прибавлять», — цитирует 27-летнего голкипера сайт УЕФА.

Италия (10 очков после 6 встреч) финишировала на 3-м месте в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций и не попала в плей-офф.