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Доннарумма — о пропущенном голе на 14-й секунде: «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки»

Алина Савинова
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал пропущенный гол на 14-й секунде матча первого тура Лиги наций против национальной команды Франции.

Встреча проходила 6 сентября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянцев.

«Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки, поэтому попросил судью подождать и убедиться в том, что я готов — обычно арбитры так и поступают. В то же время мяч был у нас, и мы поступили не совсем умно, нужно было сделать небольшую паузу, прежде чем вводить его в игру», — заявил Доннарумма.

9 сентября сборная Италии сыграет в гостях с Израилем. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Групповой этап Лиги наций с участием 54 национальных команд проходит осенью 2024 года. Финальная часть турнира запланирована на лето 2025-го.

Источник: www.tuttomercatoweb.com
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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