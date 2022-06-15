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Сегодня, 00:59

Доннарумма извинился за поражение от Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Германии (2:5) в Лиге наций.

«Мы очень злы, и никаких оправданий быть не может. Нужно посмотреть друг другу в глаза и начать все заново. Нам нужно доказать, что это была не настоящая сборная Италии. Сегодня нам не хватало всего.

Просим прощения у болельщиков, особенно у итальянцев, которые проживают в Германии. Все мы сегодня ошибались. Главную оплошность совершил я, и я беру ответственность на себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Доннарумму.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).

 

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034512--germany-vs-italy/
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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