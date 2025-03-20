Ливакович: «Хорватия в матче с Францией должна быть внимательна в любую секунду»

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович перед матчем Лиги наций против Франции назвал сильные стороны соперника.

«Франция действительно классная команда, но мы привыкли играть с сильными сборными. У французов очень быстрая команда, у них самые быстрые игроки в мире, потому мы должны быть внимательны в любую секунду», — цитирует пресс-служба УЕФА Ливаковича.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Хорватии и Франции состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.