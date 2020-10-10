Дмитрий Булыкин: «Сафонов? Уверен, с Турцией сыграет лучший»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Он также высказался об отсутствии Мариу Фернандеса, который не сможет сыграть с Турцией в матче Лиги наций из-за сомнительного теста на коронавирус.

— Ожидаю победу, потому что это уже не товарищеская игра, а официальная, — сказал Булыкин. — Хочется увидеть победу, тем более матч вызывает большой ажиотаж и много есть разных подоплек, но главное — это Лига наций, официальный матч, нужно выигрывать.

— Что думаете по поводу вызова в сборную Сафонова?

— Решать тренеру, тем более, Черчесов все знает по поводу вратарской психологии. Я уверен, что поставят лучшего на данный момент вратаря.

— Как скажется отсутствие Фернандеса из-за коронавируса на игре?

— Фернандес — один из ключевых футболистов, но, так как у нас собирают лучших, я думаю, есть кем его заменить. У Черчесова в первую очередь сейчас стоит задача — найти оптимальный состав, потому что против Турции нужно обязательно выигрывать. (Екатерина Звенигородская)

Встреча Россия — Турция пройдет 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».