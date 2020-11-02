Экс-футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» обновленный состав сборной на ноябрьские матчи.

— Что думаете по вызову в сборную Дивеева, Сафонова, Евгеньева?

— Ничего не думаю по этому поводу. Это естественный футбольный момент, потому что мы об этом говорили, что молодежная у нас хорошо выступила, поэтому 100% оттуда кто-то будет приглашаться. Поэтому на данный момент эти футболисты и приглашены. Все ж понимают, что всех сразу не выберешь — во-первых, чтобы кого-то вызывать, надо кого-то убирать. С основной сборной тоже всех не уберешь сразу, поэтому ничего страшного, как всегда, игр много. У молодежи впереди еще множество вызовов, поэтому сейчас наступает такая взрослая жизнь. Те ребята, которых сейчас вызвали, они в принципе не только на сегодня, они в другой момент могли быть уже вызваны, потому что Дивеев основным защитником ЦСКА является, Сафонов очень много, второй год стоит на высоком уровне, поэтому все нормально.

— А кого не хватает?

— Да нет, всех хватает. У нас были там игры в Лиге наций, поэтому кто-то сыграл, а кто-то вообще не сыграл. Так что ничего страшного, и добавлять там никого не надо.

— Алексею Миранчуку не дают пока практики в серии А. Может ли игра за сборную укрепить его позиции в «Аталанте»?

— Я думаю, вряд ли укрепит. Ему показали, что на его место есть много футболистов, большая конкуренция. «Если выиграешь конкуренцию, то... «. Но там выиграть тяжело, потому что на его месте играют и капитан команды Гомес, и Иличич, очень приличный футболист, там есть Малиновский и еще несколько ребят. Поэтому, думаю, он понимал, что будет много игрового времени не получать, потому что команда играет уже давно. Просто так взять и поставить человека, а другие тогда скажут: «А мы что здесь тогда делаем?», так что это нормальное тоже явление. Ничего страшного, бояться не надо. Он адаптируется. Наверняка, Миранчук потихоньку будет получать это игровое время, где-то выходить, где-то как-то тренироваться. Это образ жизни другой совершенно. Плюс, сами вы понимаете, что мы живем сейчас в такое время , что ничего нельзя предсказать, предугадать. Нет, будет он вызываться в сборную, правильно, что он и вызывается, потому что в сборной практики будет больше получать. Ничего страшного в этом нет. (Екатерина Звенигородская)

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).