Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что Лига наций ему нравится больше, чем товарищеские матчи. В новом розыгрыше турнира французы сыграют с Хорватией, Швецией и Португалией.

— Лига наций — это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами, — цитирует пресс-служба УЕФА Дещама. — Впереди нас ждут большие поединки. Уже в первом розыгрыше турнира было очень интересно, и теперь нас снова ждут большие и важные матчи.