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6 июня 2025, 04:25

Дешам: «После матча с Испанией набрался багаж самых разных эмоций»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.

«После этого матча набрался багаж самых разных эмоций. Было много хороших моментов, которые помогут нам в будущем. Хотя понятно, что если пропустил 5 мячей, то не все сделали правильно. Конечно, в пропущенных голах очень легко винить именно защитников. Но не стоит забывать про уровень мастерства испанцев. Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Франция — Германия состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 16 .00 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Дидье Дешам
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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