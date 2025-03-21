Футбол
21 марта, 07:52

Дешам назвал причины поражения Франции от Хорватии в Лиге наций

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Хорватии (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«В начале у нас были хорошие эпизоды, но потом стали допускать слишком много брака. Даже после того как Меньян отбил пенальти, мы не смогли взять максимум от этой ситуации. Не могу сказать, что у меня сегодня было много причин быть довольным. Хорватия сыграла очень организованно.

Во втором тайме мы прибавили. Но в целом отношение к игре нас подвело, и соперник нас за это наказал. Возможно, мне стоило сделать другие замены, но мы в любом случае заиграли лучше после перерыва. Все началось с того, что в первом тайме мы допустили кучу ошибок. Потом нас подкосила усталость. Во многом результат был предопределен в первом тайме.

В ответном матче нам надо прибавить во всех игровых аспектах. Я сделаю ряд замен в составе, но пока не уверен, какими они будут. Посмотрим, как все будет складываться к тому моменту», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Дидье Дешам
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
  • Вася Сидоров

    Отымеют французы 3-0 в ответке.

    22.03.2025

  • arno11

    Он был великолепным футболистом и стал великолепным тренером. Кроме того он патриот своей страны и всегда защищает свое мнение, не вливаясь в серую массу.

    21.03.2025

  • Diman_madridista

    Решил слиться пораньше, и не играть "Финал четырех" в начале лета. Дешам, он такой

    21.03.2025

  • александр Тарасов

    Тренеру, как и игроку, тоже надо знать, когда вовремя уйти.

    21.03.2025

