Дешам назвал причины поражения Франции от Хорватии в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Хорватии (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«В начале у нас были хорошие эпизоды, но потом стали допускать слишком много брака. Даже после того как Меньян отбил пенальти, мы не смогли взять максимум от этой ситуации. Не могу сказать, что у меня сегодня было много причин быть довольным. Хорватия сыграла очень организованно.

Во втором тайме мы прибавили. Но в целом отношение к игре нас подвело, и соперник нас за это наказал. Возможно, мне стоило сделать другие замены, но мы в любом случае заиграли лучше после перерыва. Все началось с того, что в первом тайме мы допустили кучу ошибок. Потом нас подкосила усталость. Во многом результат был предопределен в первом тайме.

В ответном матче нам надо прибавить во всех игровых аспектах. Я сделаю ряд замен в составе, но пока не уверен, какими они будут. Посмотрим, как все будет складываться к тому моменту», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — 22:45 по московскому времени.