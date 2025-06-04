Дешам: «Победитель только один, и запомнят только его»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед полуфиналом Лиги наций против Испании вспомнил о победе в турнире в 2021 году.

«Это был еще один сложный период, сразу после Евро-2020, во время пандемии. Все было сложно из-за раннего вылета после поражения от Швейцарии (в 1/8 финала). Возможность сыграть в полуфинале, а затем и в финале Лиги наций в октябре вернули нашу команду на те позиции, где она была до Евро-2020. Топ-уровень в футболе этим и отличается: здесь компромиссов нет, и попасть сюда очень сложно. Победитель только один, и запомнят только его», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.