Дешам: «Немного разочарован результатом, но доволен выходом в четвертьфинал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Израилем (0:0) в матче Лиги наций.

«Мы должны быть довольны, ведь нам удалось выйти в плей-офф. Я немного разочарован результатом, но доволен выходом в четвертьфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Сборная Франции занимает 2-е место в группе и гарантировала выход в плей-офф Лиги наций. Израильская команда — последняя.