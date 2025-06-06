Дешам: «Постараемся успеть восстановиться и победить Германию»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций отметил, что у команды будет меньше времени на восстановление перед матчем за 3-е место.

«Против Германии нас ждет очередной сложный матч. У нас будет меньше времени на восстановление. Замены последуют в обеих командах. Постараемся успеть восстановиться и победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Франция — Германия состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 16.00 по московскому времени.