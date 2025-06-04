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4 июня 2025, 06:08

Дешам: «Сборная Испании — лучшая команда Европы и, вероятно, мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что у испанцев одна из лучших команд в мире.

«Эта сборная Испании уже не раз демонстрировала свое мастерство. Это лучшая команда Европы и, вероятно, мира. Возможно, некоторые из их игроков сейчас будут посвежее наших. Однако сборная Франции в любой ситуации умеет поддерживать высокий ритм. Не видел еще команды, которая бы полностью нашла противодействие против Ямаля. Однако это не значит, что мы подойдем к матчу, размахивая белым флагом», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Дидье Дешам
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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