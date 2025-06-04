Дешам: «Сборная Испании — лучшая команда Европы и, вероятно, мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что у испанцев одна из лучших команд в мире.

«Эта сборная Испании уже не раз демонстрировала свое мастерство. Это лучшая команда Европы и, вероятно, мира. Возможно, некоторые из их игроков сейчас будут посвежее наших. Однако сборная Франции в любой ситуации умеет поддерживать высокий ритм. Не видел еще команды, которая бы полностью нашла противодействие против Ямаля. Однако это не значит, что мы подойдем к матчу, размахивая белым флагом», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.