20 марта, 04:18

Дешам: «Задача ясна — сделать все возможное, чтобы выйти в финальную стадию Лиги наций»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем Лиги наций против Хорватии отметил, что этот турнир очень важен для французов.

«Этот турнир очень важен. Мы выиграли его с настоящим чувством выполненного долга, так что [выиграть его снова] это одна из наших целей. Задача ясна — сделать все возможное, чтобы выйти в финальную стадию в июне. В первом матче может ничего не решиться, но мы не можем чего-то ждать. Нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма. Впереди два больших матча.

Мбаппе и Дембеле много играли вместе, играли очень эффективно, и у нас есть игроки, которые способны им помочь. Будет здорово, если они снова продемонстрируют свою эффективность. Но это не Усман с Килианом и остальные. Другие игроки тоже способны решить исход встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Хорватии и Франции состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Дидье Дешам
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
