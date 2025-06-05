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Дешам: «Не люблю слово «месть». Не хочу вспоминать полуфинал Евро-2024 против Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что не стоит вспоминать полуфинал Евро-2024, в котором французы проиграли испанцам (1:2).

«Не люблю слово «месть». Это другой турнир, другой полуфинал. Это новая возможность выйти в финал. Не хочу возвращаться к полуфиналу Евро-2024, но соглашусь, что тогда Испания переиграла нас, особенно во владении мячом. Не отрицаю, что в прошлый раз испанцы были лучше нас, но не думаю, что между нами большая разница.

В идеале в матче против Испании надо сыграть очень четко в обороне. Но если думать только об игре в защите, то нет вообще смысла играть в футбол. Надо найти баланс между защитой и нападением. Наш соперник любит и стремится больше играть на мяче. Наша главная задача — сделать так, чтобы сборной Испании пришлось на поле непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Дидье Дешам
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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