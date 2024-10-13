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Дешам — об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время матча Франции: «Не слежу за игроками, которых нет в заявке»

Алина Савинова
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Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о том, что форвард Килиан Мбаппе был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча национальной команды против Израиля (4:1) в Лиге наций.

«Я не слежу за новостями об игроках, которых нет в заявке, Килиан тренируется в расположении «Реала» согласно их плану. Я не знаю, был ли у него выходной, был он в клубе или нет. Я должен работать с теми, кто вызван в сборную», — приводит Telefoot слова Дешама.

Килиан Мбаппе. Во Франции требуют лишить Мбаппе капитанской повязки. Килиан хочет играть за сборную только в важных матчах

Тренер отметил, что Мбаппе написал ему перед игрой со сборной Израиля.

«В конце концов, как и любой игрок в своем клубе, он следует определенной программе. В выходные игроки вправе делать все, что захочется», — добавил Дешам.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет принимать участие лишь в важных матчах сборной Франции, чтобы снизить риски получения травмы. На данном этапе своей карьеры 25-летний футболист больше сосредоточен на выступлениях за «Реал», поскольку намерен завоевать «Золотой мяч» в следующем году.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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