Дэвис гордится сборной Уэльса, несмотря на поражение от Нидерландов

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис прокомментировал поражение от Нидерландов (2:3) в Лиге наций. Валлийцы пропустили на 93-й минуте и проиграли.

«Очень горжусь парнями. Мы соперничаем с лучшими командами Европы. Мы не выпадали из игры, бились. Жаль только, что в итоге не набрали ни одного очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэвиса.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе, набрав 10 очков, а Уэльс замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.