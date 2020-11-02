Деспотович вошел в заявку сборной Сербии на матчи с Россией и Венгрией

Стала известна заявка сборной Сербии на матчи Лиги наций против России и Венгрии.

Сербы встретятся с Россией дома 18 ноября, с Венгрией на выезде 15 ноября.

Вратари: Марко Дмитрович («Эйбар»), Предраг Райкович («Реймс»), Эмил Роцков («Фехервар»), Джордже Николич («Базель»);

Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Никола Мараш («Альмерия»), Стефан Митрович («Страсбур»), Страхинья Павлович («Монако»), Александр Коларов («Интер»), Урош Спаич («Фейенорд»);

Полузащитники: Дарко Лазович («Верона»), Мият Гачинович («Хоффенхайм»), Саша Лукич («Торино»), Филип Младенович («Легия»), Неманья Максимович («Хетафе»), Неманья Гудель («Севилья»), Марко Груич («Порту»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Саша Зделар («Партизан»), Неманья Радоньич («Марсель»), Душан Тадич («Аякс»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Филип Джуричич («Сассуоло»), Михайло Ристич («Монпелье»), Филип Костич («Айнтрахт»), Лазар Ранджелович («Олимпиакос»), Александар Катаи («Црвена Звезда»);

Форварды: Александар Митрович («Фулхэм»), Лука Йович («Реал»), Душан Влахович («Фиорентина»), Джордже Деспотович («Рубин»).