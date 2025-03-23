Дешам — об уровне сборной Хорватии: «Это очень хорошая команда»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил уровень сборной Хорватии в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций.

«Они были полуфиналистами последнего чемпионата мира и последней Лиги наций. Это очень хорошая команда. Кто-то может сказать, что у них есть возрастные игроки, но это не мешает им выступать очень хорошо. Я даже поздравил Далича, моего коллегу, потому что с тех пор, как он возглавил команду, он держит ее на самом высоком уровне», — цитирует Дешама RMC Sport.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. Ответная игра состоится 23 марта в Париже на стадионе «Стад де Франс». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.