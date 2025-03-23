Дешам — о Модриче: «Он великий игрок»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций.

«Модрич уже давно проводит матчи на таком уровне. Он великий игрок. Он всегда был решающим, очень влиятельным. Он выступает за «Реал», он не проводит на поле все 90 минут, но он играет. Он большой профессионал, который оказывает влияние на свою команду. У него есть ум, чтобы двигаться, ставить себя в нейтральные зоны и находить решения с помощью своих передач», — цитирует Дешама RMC Sport.

В этом сезоне на счету 39-летнего полузащитника 44 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. Ответная игра состоится 23 марта в Париже на стадионе «Стад де Франс». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.