Дешам рассчитывает на победу в финале Лиги наций
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед финалом Лиги наций против Испании отметил, что французы сделают все возможное ради победы.
«Мы летели сюда, чтобы сыграть в финале; вот мы в него прошли, и на кону — главный трофей. Сделаем все возможное, для того чтобы поднять его у себя над головами», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.
В финале Лиги наций Франция сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 10 октября. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030761--spain-vs-france/
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