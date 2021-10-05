Дешам о матче со сборной Бельгии: «На кону титул Лиги наций»
03:00
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Бельгии.
«На кону титул. У нас есть полуфинал, чтобы сыграть против одной из лучших команд мира. Мы сделали все, чтобы пройти в этот финальный этап в очень сложной группе. Мы хотим получить этот титул. Раньше было два титула: Евро и чемпионат мира. Теперь есть Лига Наций. Это наша цель», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».
Читайте также
Учился на русском, защитил кандидатскую в Питере. Кто пытается поменять власть в мировой гимнастике?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю