Дешам о матче со сборной Бельгии: «На кону титул Лиги наций»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Бельгии.

«На кону титул. У нас есть полуфинал, чтобы сыграть против одной из лучших команд мира. Мы сделали все, чтобы пройти в этот финальный этап в очень сложной группе. Мы хотим получить этот титул. Раньше было два титула: Евро и чемпионат мира. Теперь есть Лига Наций. Это наша цель», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».