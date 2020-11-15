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Дешам: «Мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда»

07:33
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру своей команды в матче Лиги наций против сборной Португалии (1:0). Французы обеспечили себе место в финальном турнире.

«Наша победа заслужена, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы очень довольны тем, что добились цели и выиграли группу. Очень горжусь своими футболистами. Сегодня мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда.

С учетом силы нашего сегодняшнего соперника, это, безусловно, один из наших лучших матчей за последнее время. Я очень рад за команду, которая продемонстрировала силу духа и доказала свою состоятельность".

Единственный мяч в этой игре забил Нголо Канте.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030080--portugal-vs-france/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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