Дешам: «Мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру своей команды в матче Лиги наций против сборной Португалии (1:0). Французы обеспечили себе место в финальном турнире.
«Наша победа заслужена, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы очень довольны тем, что добились цели и выиграли группу. Очень горжусь своими футболистами. Сегодня мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда.
С учетом силы нашего сегодняшнего соперника, это, безусловно, один из наших лучших матчей за последнее время. Я очень рад за команду, которая продемонстрировала силу духа и доказала свою состоятельность".
Единственный мяч в этой игре забил Нголо Канте.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030080--portugal-vs-france/