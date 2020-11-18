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Дешам: «Молодые игроки сборной Франции показали свой класс»

09:19
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Швецией (4:2) в Лиге наций оценил вклад молодежи в успех команды.

«Не сложись в марте вся эта ситуация, возможно, у меня и моего тренерского штаба было бы больше ясности, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Но, так или иначе, в команду пришли молодые игроки, которые продемонстрировали свой класс и уровень, что очень важно. Более опытные футболисты по-прежнему с нами. У меня есть возможность варьировать игру, и я располагаю высококлассными футболистами».

Дубль в составе победителей сделал Оливье Жиру. Франция заняла первое место в группе и пробилась в финальный турнир Лиги наций.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030108--france-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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