Дешам: «Молодые игроки сборной Франции показали свой класс»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Швецией (4:2) в Лиге наций оценил вклад молодежи в успех команды.

«Не сложись в марте вся эта ситуация, возможно, у меня и моего тренерского штаба было бы больше ясности, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Но, так или иначе, в команду пришли молодые игроки, которые продемонстрировали свой класс и уровень, что очень важно. Более опытные футболисты по-прежнему с нами. У меня есть возможность варьировать игру, и я располагаю высококлассными футболистами».

Дубль в составе победителей сделал Оливье Жиру. Франция заняла первое место в группе и пробилась в финальный турнир Лиги наций.