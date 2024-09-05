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Главный тренер сборной Франции Дешам: «Критика была всегда, это часть моей жизни»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчами Лиги наций отреагировал на критику игры национальной команды со стороны болельщиков и прессы.

«Мы всегда следуем одной и той же логике: быть наиболее опасными для соперника, создавать возможности для взятия ворот. Я не собираюсь заострять внимание на низкой результативности команды на Евро, которая наказала нас в конце, несмотря на выход в полуфинал. Неважно, кто из игроков выйдет на поле завтра или в понедельник, целью будет добиться наилучшего результата, привлечь максимальное количество игроков. Критика была всегда, это часть моей жизни и жизни игроков», — приводит RMC Sport слова Дешама.

На Евро-2024 сборная Франции проиграла Испании на стадии полуфинала со счетом 1:2.

В сентябре команда Дешама проведет два матча в рамках Лиги наций. 6-го числа французы сыграют против Италии, а 9-го числа встретятся с Бельгией.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-suivez-la-conference-de-presse-des-bleus-et-du-capitaine-mbappe-avant-le-match-contre-l-italie-en-live_LN-202409050354.html#article_320965
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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