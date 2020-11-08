Депутат Лебедев назвал правильным решение не вызывать Дзюбу на матчи сборных

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» решение штаба сборной России о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ближайшие матчи.

— Я считаю, Черчесов сделал абсолютно правильно, — сказал Лебедев «СЭ». — Черчесов, помимо спортивной составляющей, уделяет время моральному компоненту. Он старается избегать всех этих скандалов, расследований. Его задача — создать в сборной здоровый коллектив, чтобы футболисты не отвлекались, не занимались обсуждением, кто что на видео делает. Артем разберется с ситуацией, может, объяснит что-то, может нет.

— Многие болельщики уже говорят о том, что Дзюбе надо вернуть капитанскую повязку.

— Посмотрим, что будет, когда он вернется. Капитанская повязка же дается не за видео в интернете, а за лидерские качества. (Константин Колмаков)

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.

На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.