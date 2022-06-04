Депай вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов обыграла Бельгию (4:1) в матче группового турнира Лиги наций.

Двумя голами в этом матче отметился нападающий «Барселоны» Мемфис Депай. Для него эти мячи стали 39-м и 40-м на международном уровне.

Таким образом, Депай поднялся на третье место в истории национальной команды по забитым голам. Он сравнялся с Патриком Клюйвертом.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов является Робин ван Перси, забивший 50 голов. Вторым в этом списке идет Класс-Ян Хунтелар с 42 мячами.