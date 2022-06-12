Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай подвел итоги матча Лиги наций против Польши (2:2). Нападающий не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Я много времени уделяю тренировке пенальти, и довольно часто мяч попадает в ворота, но, к сожалению, сегодня этого не произошло. Мне очень жаль, но, к сожалению, такое может случиться. До победы остается один шаг, и тут вы совершаете ошибку. Из-за этого ничья кажется мне поражением», — приводит слова Депая Tuttomercatoweb.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в концовке встречи хозяева поля получили право на пенальти, однако Мемфис Депай промахнулся с 11-метровой отметки.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).