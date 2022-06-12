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Депай — о нереализованном пенальти: «Из-за этого ничья с Польшей кажется мне поражением»

Депай заявил, что из-за нереализованного пенальти ничья с Польшей кажется поражением
Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай подвел итоги матча Лиги наций против Польши (2:2). Нападающий не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Я много времени уделяю тренировке пенальти, и довольно часто мяч попадает в ворота, но, к сожалению, сегодня этого не произошло. Мне очень жаль, но, к сожалению, такое может случиться. До победы остается один шаг, и тут вы совершаете ошибку. Из-за этого ничья кажется мне поражением», — приводит слова Депая Tuttomercatoweb.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в концовке встречи хозяева поля получили право на пенальти, однако Мемфис Депай промахнулся с 11-метровой отметки.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).

Мемфис Депай
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
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